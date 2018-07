Wellenreuther sluit weer aan: Willem II beschikt over bijna fitte groep

Willem II op zoek naar laatste schakels: 'Weten precies wat we willen'

17 juli Willem II verblijft tot en met zaterdag in De Rosep. Op de velden van RKSV Oisterwijk wil de Tilburgse club fysiek en technisch stapjes maken. Over de velden klinkt een luide stem. Gery Vink, de nieuwe assistent-trainer van Willem II, zit er kort bovenop. ‘Het tempo van een ouwe sok’, roept hij met zijn barse stem als een bal te zacht wordt ingespeeld. Het handjevol fans is blij met die nieuwe benadering.