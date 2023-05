Wesley Spieringhs: ‘Ik voel wat alle Willem II-supporters nu voelen’

Erik Falkenburg open over angststoor­nis en paniekaan­val­len: ‘Ik dacht: wat als mensen zien dat er iets mis is met me?’

Achter iedere foto zit een verhaal. In het geval van Erik Falkenburg (35) een bijzonder verhaal. De ex-Willem II’er vertelt openhartig over de mentale problemen waar hij tijdens zijn carrière mee worstelde, zeker in zijn tijd bij de Tricolores. Hij wil het taboe doorbreken. ,,Erover praten helpt écht.”