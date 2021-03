Wesley Spieringhs in extase na zege van Willem II: ‘Ik had een niet normaal lastige taak’

Video“Echt lekker dit”. Wesley Spieringhs straalt van oor tot oor na de 3-1-zege van Willem II op SC Heerenveen. De middenvelder had bepaald geen eenvoudige opdracht: hij moest balvirtuoos Joey Veerman in toom zien te houden.

Dat lukte heel behoorlijk. Op dat ene moment na, in de 72ste minuut. Toen de ‘kleine’ Veerman niet alleen Spieringhs te snel af was, maar ook een paar verdedigers van Willem II de hielen liet zien en raak schoot: 3-1. Voor Willem II, dat nog wel, maar het zorgde voor een spannende slotfase.

,,Joey Veerman staat als linksbuiten in de opstelling, maar hij speelt iets meer naar achteren waardoor ze met vier man op het middenveld komen”, aldus Spieringhs. ,,Een niet normaal moeilijke taak voor mij, vind ik. Je moet gaan kiezen wie je gaat pakken. En elkaar goed coachen. Gelukkig is het bij dat ene moment gebleven en hebben we gewonnen.”

Lastig begin

Volgens de middenvelder werkte het strijdplan van Willem II uiteindelijk wel, maar was dat in het eerste kwartier nog niet zo goed zichtbaar. ,,Toen hadden we het lastig. Langzaam maar zeker ging het beter. En na de 1-0 kwamen we beter in de wedstrijd; dat gaf een steuntje in de rug.”

In de slotfase voerde Heerenveen de druk flink op. ,,Ik voelde de spanning. Bij 3-0 was het nog te lang om gas terug te nemen. Die 3-2 moest niet vallen. Gelukkig hielden we stand en hebben we de drie punten binnen.”

Petrovic-effect?

Willem II heeft z'n laatste vier wedstrijden niet verloren. Het Petrovic-effect? Spieringhs: ,,Misschien wel. Maar als je eenmaal een paar wedstrijden niet verliest, groeit het vertrouwen in elkaar ook. En ook tijdens een wedstrijd werkt het zo. Dat zag je na onze 1-0 vandaag.”

Hij had zijn trainer wel horen schreeuwen, ook tegen hem ,,Dit keer ging het niet over dribbelen. Maar dat vind ik prima, hoor. Hij wil helpen. En winnen. Zo lang we resultaat halen, blijft hij maar lekker schreeuwen.”

Volledig scherm TILBURG, 13-03-2021 ,Koning Willem II stadium Eredivisie, Dutch football, Dutch Eredivisie football Season 2020 / 2021, Heerenveen player Mitchell van Bergen, Willem II player Wesley Spierings during the match Willem II - Heerenveen © Pro Shots / Remko Kool