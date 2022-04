Wesley Spieringhs keert na maandenlange absentie terug in wedstrijdselectie Willem II

Willem II heeft nog zeven wedstrijden om het vege lijf in de eredivisie te redden, die missie begint zaterdagavond om 21.00 uur in De Kuip, op bezoek bij Feyenoord. Voor dat duel kan trainer Kevin Hofland niet beschikken over de zwaargeblesseerde Thijs Oosting. Ook middenvelder Ringo Meerveld (die eerder deze week een lichte knie-operatie onderging) is er niet bij, net zoals verdediger Ulrik Jenssen. ,,Hij heeft wat last, Feyenoord-uit komt te vroeg”, legt Hofland uit.

Wel zijn twee middenvelders in Rotterdam-Zuid weer inzetbaar. Pol Llonch zat tegen Fortuna Sittard en AZ wel op de bank, maar kwam nog niet in actie. Tegen Feyenoord kan de Spaanse aanvoerder van de Tilburgers wel spelen. Dat geldt ook voor jongeling Spieringhs, die sinds september ontbrak vanwege een knieblessure en de daaropvolgende operatie.

Hofland is blij dat hij weer kan beschikken over de 20-jarige Goirlenaar. ,,Hij heeft al minuten gemaakt bij de Onder-21 en vorige week ook in een oefenwedstrijd. Ik ken ‘m nog wel van vorig seizoen, toen hij al best veel speelde voor Willem II. Toen heb ik hem een paar keer aan het werk gezien. Het is een jonge jongen die echt nog wel zijn foutjes maakt, maar gezien onze selectie én de posities waarop hij kan spelen, is het heel fijn om hem weer aan boord te hebben.”