Wessel Dammers verruilt Willem II voor avontuur in Denemarken: ‘Heb dit shirt met trots gedragen’

De door Feyenoord als spits opgeleide, maar later tot verdediger omgeturnde Dammers tekende een jaar geleden een contract voor drie jaar bij Willem II. Wel liet hij in die verbintenis een clausule opnemen: als de Tricolores níét zouden promoveren naar de eredivisie, dan zou hij voor een vastgestelde transfersom mogen vertrekken. Dat gebeurt nu: Randers FC pikt Dammers op.

Terugkeer na degradatie

Daarmee komt er een einde aan een periode van (met een onderbreking) anderhalf jaar dat de verdediger in Tilburg actief was. In de tweede helft van het seizoen 2021/22 werd hij al gehuurd van FC Groningen, na de degradatie keerde hij terug naar die club, om een paar maanden later alsnog een contract bij Willem II te tekenen. Eerder speelde Dammers voor Feyenoord, SC Cambuur, Fortuna Sittard en FC Groningen.

Op de officiële clubwebsite laat Dammers weten dat hij met gemengde gevoelens vertrekt. ,,Na de degradatie ben ik teruggekomen met maar één doel: zorgen dat de club weer teruggaat naar de eredivisie. Ondanks de teleurstellende eerste seizoenshelft heb ik het gevoel gehad dat de supporters altijd achter ons zijn blijven staan. Dat hebben ze ook met mooie sfeeracties vaak laten blijken. Het was een zware teleurstelling voor mij dat we hét doel niet gehaald hebben.”

‘Niet uit het hart’

Met de stap naar Randers FC gaat er een wens van Dammers in vervulling: voetballen in het buitenland. ,,Omdat ik niet weet of ik deze later in mijn loopbaan nog krijg, moet ik deze kans nu pakken. Ik ben er bewust van wat ik achterlaat, want ik ben elke dag met veel plezier naar Willem II gekomen. Mijn goede band met het kantoorpersoneel, technische en medische staf, teamgenoten en de andere mensen die bij het eerste elftal betrokken zijn ga ik dan ook erg missen. Ook daarom heb ik het shirt altijd met trots gedragen. Voor nu uit het oog, maar zeker niet uit het hart.”