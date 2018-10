Wie aanvalt, mag best fouten maken bij Willem II

Twee aanhoudin­gen om onrust voor stadion na NAC-Wil­lem II

21 oktober BREDA - Onrust na de wedstrijd van NAC tegen Willem II zondagmiddag in Breda. Tientallen supporters van beide ploegen probeerden elkaar te lijf te gaan. De ME greep hard in, de politie heeft inmiddels twee aanhoudingen verricht. De verdachten zijn in een Bredaas café opgepakt.