Wie is Willem II-aanwinst Alexander Isak? Van ‘de nieuwe Zlatan’ tot recordbreker

Isak maakte twee jaar geleden de overstap van AIK naar de Bundesliga. In zijn eerste seizoen kwam hij tot vijf duels, drie wedstrijden in de Europa League en eentje in de Champions League. Trainer Lucien Favre maakte dit seizoen nauwelijks gebruik van het talent. Die werkte zijn wedstrijden voornamelijk in het tweede team af. In elf duels in de Regionalliga West was hij goed voor vijf doelpunten en twee assists.

Lees ook Willem II verrast met huur Borussia Dortmund-talent Alexander Isak Lees meer

Dat neemt niet weg dat Isak nog steeds te boek staat als een geweldig talent. Op zijn zesde ging hij spelen bij AIK Fotboll in Solna. Hij debuteerde op 28 februari 2016 in het eerste elftal in een bekerduel en scoorde meteen. Ook in zijn eerste competitieduel voor AIK twee maanden later was hij meteen trefzeker. In zijn eerste seizoen in Zweden kwam hij tot tien goals in 24 wedstrijden.

Jonge doelpuntenmaker voor Zweden

Isak kwam uit voor verschillende Zweedse nationale jeugdploegen. Drie maanden na zijn zeventiende verjaardag maakte hij zijn debuut als A-international in een met 1-2 verloren wedstrijd tegen Ivoorkust. De spits kreeg ook een record in handen. Op 12 januari 2017 maakte hij zijn eerste interlanddoelpunt in een met 6–0 gewonnen oefeninterland tegen Slowakije. Hij was op dat moment 17 jaar en 113 dagen oud. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit in het Zweedse nationale elftal. Hij verbrak een record dat sinds 1912 op naam stond van Erik Dahlström, die achttien jaar en één dag oud was toen hij zijn eerste interlanddoelpunt maakte.