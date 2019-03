Wie is Willem II-basisdebutant Van den Bogert?

Bij Willem II maakt Victor van den Bogert zondagmiddag tegen sc Heerenveen zijn basisdebuut. Maar wie is deze verdediger? We maken een sprong terug in de tijd. Onderstaand interview van Willem II-watcher Wilber Hack dateert uit 2017.

Met zijn krullenbol valt Victor van den Bogert twee jaar geleden op bij de selectie van Willem II in Spanje. Door zijn leeftijd nog meer. De centrale verdediger is zeventien. De Tilburgse doelman Kostas Lamprou noemt hem vanwege zijn rastakrullen ‘Pierre’. Bartholomew Ogbeche heeft het over ‘Fellaini’, de Belgische international van Manchester United. Maar hij speelt voor de Tricolores en komt ‘gewoon’ uit Breda.

Dat de jonge verdediger vorige week deel uitmaakte van de eerste selectie van de Tilburgse club en mee op trainingskamp mocht naar het Spaanse Oliva is minder gewoon. Pas begin december deed hij voor het eerst mee met de eliten. Een paar weken later zei Willem II onder 19-trainer Harjan de Wit: ‘Gefeliciteerd jongen’. ,,Ik wist niet wat hij bedoelde”, zei Van den Bogert na een zware trainingsdag in de Spaanse zon. ,,Hij moest uitleggen dat ik mee mocht op trainingskamp. Dat was natuurlijk geweldig om te horen.”

Eén plekje

Willem II had maar één plekje voor een jeugdspeler gereserveerd. ,,Ik heb zelf veel jeugdwedstrijden gezien”, zegt Van de Looi. “Van den Bogert verdiende deze plek. Het is een aanmoediging en beloning. Hij prikkelde de nieuwsgierigheid om eens te kijken hoe hij het op dit niveau zou oppikken.”

Technisch manager Joris Mathijsen omschrijft de rechtspoot als een verdediger met de potentie om het eerste elftal te halen. Van den Bogert zou niets liever willen. Een contract afdwingen bij Willem II heeft hij tot hoger doel verheven. Al op zesjarige leeftijd verloor hij zijn moeder aan een slepende ziekte. Hij is ervan overtuigd dat ze enorm trots zou zijn als hij profvoetballer zou worden.

Verlies

De zoon van een Congolees/Belgische vader put kracht uit het verlies. ,,Dat ik in een niet zo’n beschermde omgeving ben opgevoed heeft me snel zelfstandig gemaakt”, zegt de verdediger, die lang twijfelt of hij zal vertellen dat hij van Utrecht naar Breda verhuisde en voor Baronie ging voetballen. Maar dat hij op zijn elfde Willem II boven NAC verkoos.

Van den Bogert voelt meer affiniteit met Tilburg, waar hij ook wil gaan wonen. Hij bezoekt geregeld zijn opa en oma in Rijen en is blij dat hij ze trots kan maken. Al was de invitatie voor dit trainingskamp nog maar het prille begin en moet hij zich nog waarmaken.

De koosnaamjes die hij kreeg, duiden op acceptatie. ,,Het is top dat ze me advies geven, complimenten maken, maar ook zeggen wat ik fout doe. Dat heb ik nodig om beter te worden. Bij de eerste selectie wordt veel verantwoordelijkheidsgevoel van je gevraagd.”

Krachthonk

Het harde trainen in Spanje motiveerde hem. ,,Je leert veel sneller te handelen, hoe je iemand het best in kunt spelen en dat je moet coachen. Daar word je beter van.” Hij werd op de training niet ontzien. Toch zocht hij, als hij nog wat fut over had, het krachthonk op of deed op zijn kamer rekoefeningen.