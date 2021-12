Wie, wat en hoe stopt de vrije val van het bont en blauw geslagen Willem II?

‘Pitbull’ Ippel terug in de spotlights: oud-Wil­lem II’er maakt woorden van Kwakman waar

Hij was in de vergetelheid geraakt, door zijn jaren bij Lommel SK in België. Maar donderdag stapte Ricardo Ippel uit de schaduw. De man uit Hank leidde als aanvoerder amateurclub De Treffers in de KNVB-beker tegen sc Heerenveen.

17 december