Wie wordt eerste doelman van Willem II: Wellenreuther of Branderhorst?

Timon Wellenreuther

Enquete poll Wie wordt eerste doelman van Willem II? Matthijs Branderhorst

Timon Wellenreuther Wie wordt eerste doelman van Willem II? Matthijs Branderhorst (51%)

Timon Wellenreuther (49%) Timon Wellenreuther is 22 jaar en is geboren in Karslruhe. Hij kwam vorig jaar transfervrij over van Schalke 04, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Hij werd een jaar geleden, nadat Kostas Lamprou naar Ajax was vertrokken, als eerste keeper verkozen door trainer Erwin van de Looi . Dat duurde zeven competitiewedstrijden, waarin Willem II slechts drie punten behaalde en liefst 18 tegentreffers moest incasseren.

Wellenreuther overtuigde allerminst, maar was er ook de dupe van dat de verdedigers erg moesten wennen aan het door Van de Looi gehanteerde 5-3-2-systeem. Dat werd na drie duels omgegooid, maar vanwege aanhoudende verliesbeurten werd Wellenreuther geslachtofferd. Mattijs Branderhorst kreeg de voorkeur vanaf dat moment. De Duitser kon dat moeilijk verkroppen en zat bij de eerstvolgende wedstrijd - het met 3-1 gewonnen thuisduel met FC Twente op 15 oktober - niet bij de selectie. Officieel omdat hij geblesseerd zou zijn, maar vermoedelijk had het te maken met de reactie van Wellenreuther op zijn bankverwijzing. Ook de laatste wedstrijd voor de winterstop ontbrak hij op het appèl bij Willem II. In de week voorafgaande aan de wedstrijd was de Duitser door Van de Looi tijdelijk uit de selectie verwijderd omdat hij Wellenreuther 'onprofessioneel gedrag' verweet op trainingen en buiten het veld. Hij had zichtbaar moeite met zijn bijrol.

Na een goed gesprek keerde de keeper na de winterstop terug in de groep en gedroeg hij zich beter, nog wel als tweede doelman. Het wachten werd beloond. Op 10 maart moest Mattijs Branderhorst halverwege de legendarische thuiswedstrijd tegen PSV (5-0 winst) uitvallen met een blessure, zodat Wellenreuther een tweede kans kreeg. Die greep hij met beide handen aan. In het restant van de competitie (7,5 wedstrijd) liet hij een veel betere indruk achter dan aan het begin van het seizoen. Zodat hij weer een serieuze kandidaat is om als eerste doelman aan de nieuwe competitie te beginnen.

Matthijs Branderhorst

Volledig scherm Mattijs Branderhorst. © Erwin Spek Matthijs Branderhorst is 24 jaar en geboren in Tiel. Hij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Willem II en werd in het seizoen 2015/2016 verhuurd aan eerstedivisionist MVV, waar hij slechts vijf competitiewedstrijden keepte. Zijn verhaal van vorig seizoen is een heel ander dan dat van Wellenreuther.

Branderhorst begon als derde doelman aan de voorbereiding, achter de Duitser en ook achter Nigel Bertrams. Die besloot echter in te gaan op avances van NAC, waardoor Branderhorst een plekje opschoof in de pikorde. Vanwege de tegenvallende resultaten van Willem IIen de weinig overtuigende prestaties van Wellenreuther werd Branderhorst plots voor de leeuwen geworpen. Hij begon met twee overwinningen (op FC Twente en FC Groningen), bleef onder de lat staan en bewees het niveau van de eredivisie aan te kunnen. In het bekertoernooi werd hij de grote man in de kwartfinalewedstrijd tegen Roda JC, die in een penaltyserie uitmondde. Met een fraaie redding bracht Branderhorst Willem II in de halve finale.