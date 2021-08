Willem II 125 jaar! Slechts twee Nederlandse profclubs zijn nóg ouder

Voorpubli­ca­tie jubileum­boek: Willem II's Europese ticket ging in 1955 via NAC naar PSV

31 juli Willem II werd in 1955 landskampioen en in dat jaar beleefde de Europa Cup zijn geboorte. Groot was de verontwaardiging in Tilburg toen niet Willem II, maar Holland Sport werd uitverkoren voor deelname. Uiteindelijk mochten de Tricolores tóch Europa in, maar gingen ze niet... Waarom is te lezen in deze voorpublicatie uit het jubileumboek ‘Willem II, een beeld van een club’, geschreven door Matty Verkamman, Henk Mees en Frans van den Nieuwenhof.