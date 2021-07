Willem II: 20 oefengoals erbij, 16 echte eraf

Zelfs in een uiterst onbeduidend potje tegen de amateurs van Willem II (20-0) werd zaterdagmiddag al meteen duidelijk wat de nieuwe trainer Fred Grim van de profs van Willem II verwacht. Intensiteit is een van zijn mantra's. Na een doelpunt moet er niet terug gesjokt worden, maar de degene die heeft gescoord moet de bal snel uit het net halen en vervolgens dient iedereen zich in gestrekte draf naar eigen helft te begeven. ,,Hoeveel was het bij de rust? 13-0? Dan hebben ze in ieder geval dertien sprintjes getrokken”, aldus Grim na afloop. Met 'ze' doelde hij op de spelers die voor de rust op het veld stonden, in grote lijnen het basiselftal.