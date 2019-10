Willem II-aanvaller Pavlidis na misser in het spoor van Demouge

Willem II bevriest plannen: aankoop stadion ineens heel onzeker

5 oktober Al een paar jaar lang praat Willem II met de gemeente Tilburg over de overname van het stadion, dat aan een flinke renovatie toe is. Het is ineens heel onzeker of dat doorgaat. Dat is tussen de regels door te lezen in het jaarverslag 2018/2019 van de Tilburgse club. Daarin wordt niet langer over de aankoop van het gemeentelijke Koning Willem II-stadion gerept.