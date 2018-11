Willem II-aanvoerder Heerkens: ‘We hadden onze zaakjes niet op orde’

Vooral in de eerste helft was het niet best wat de Tilburgers lieten zien. Na een klein kwartier strafte Vitesse een foutje van Pol Llonch genadeloos af en balverlies van Fran Sol leidde na ruim een halfuur spelen de 0-2 in. ,,We waren voorbereid en wisten dat zij vlijmscherp zijn op de counter", vertelde Heerkens. ,,Maar wij hadden onze zaakjes niet op orde.”