Willem II-aanvoerder Holmén baalt van nederlaag in Heerenveen: ‘Even boos op onszelf zijn’

Voor de camera's van FOX Sports reageerde de Zweedse international op de zeperd. ,,Het is teleurstellend. Dat is altijd als je verliest. Zeker als het de eerste wedstrijd na zes maanden is. We waren goed voorbereid, maar het was een zware wedstrijd. Heerenveen heeft een goed team en in de laatste fase van het veld kwamen we tekort.”

,,Al denk ik dat we de tweede helft goed speelden”, vervolgt Holmén. Dat de Tricolores nauwelijks gevaar konden stichten lag mede aan de compacte opstelling van de Friezen. ,,Tot de laatste pass was het goed, maar we kwamen niet verder.”

In de achterhoede stond niet maatje Jordens Peters (geschorst) of Freek Heerkens naast Holmén, maar Miquel Nelom. Dat was geen excuus voor de Zweed. ,,Het is een geïmproviseerde keuze, maar we trainen al lang samen. We wisten daarnaast al een tijd dat Jordens geschorst was, dus mogen niet klagen.”

Woensdag speelt Willem II het Europa League-duel met Progrès Niederkorn. Daar wilde de aanvoerder nog even niet aan denken. ,,We kunnen niet al aan de volgende wedstrijd denken. We moeten nu vooral even boos zijn op onszelf. Dan gaan we morgen met het Europese avontuur aan de slag.”