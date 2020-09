Willem II-aanvoerder Jordens Peters: ‘Onze voorwaartsen hadden het op hun heupen’

Peters vond dat zijn ploeg voor rust slecht voor de dag kwam. ,,De eerste helft kabbelde maar voort. Het leek wel of we het wel allemaal warm hadden. We misten misschien ook wel de twaalfde man. Volle tribunes. Die kunnen ons ook over het dooie punt heen helpen.”

Met twee wissels in de rust, Yeboah en Saddiki, kwam Willem II in de tweede helft uitstekend voor de dag. ,,In de rust zeiden we ook dat als we eenmaal de ban breken, dat het dan zou kunnen gaan lopen.” Pavlidis was de uitblinker aan de zijde van Willem II. ,,Ik vind dat hij nog vrij onderschat wordt als ik veel mensen spreek. Het is een heel vervelende spits om tegen te spelen. Hij is constant bezig. Niet alleen voor zichzelf, ook voor de ploeg", vertelde Peters bij Fox Sports.