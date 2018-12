Willem II-aanvoerder Peters baalt na afstraffing: ‘Je moet samen knokken, dat hebben we nagelaten’

De ingevallen Peters nam de tweede helft de aanvoerdersband van Heerkens over. Machteloos voelde de captain zich echter tussen de constant vrijstaande Friezen. Voor de camera's van FOX Sports analyseerde de aanvoerder de wedstrijd. ,,We zijn de tweede helft niet in de wedstrijd geweest. Heerenveen vond goed de lopende mensen tussen de linies. Wij moeten die linies dan bij elkaar houden om druk op de bal te krijgen, maar dat lukte geen enkel moment. We gingen van links naar rechts en van rechts naar links.”

De gasten uit Heerenveen gingen slim om met de barre omstandigheden in het Koning Willem II Stadion. ,,De eerste helft hadden we het al moeilijk met de diepgang van hun aanvallers. Ze hadden een goed strijdplan. Zeker met het natte veld wat steeds slechter werd. Met de lange bal achter de verdediging hadden we moeite.”

Uiteindelijk moest Peters van stal gehaald worden door een oliedomme overtreding van Heerkens, die de rode prent zag. Het was achteraf de beslissing van het duel. ,,Een cruciaal moment, met die penalty. Die zette de wedstrijd wel op zijn kop, want daarvoor vond ik ons redelijk gelijkwaardig.”

Mulder

Het Willem II-publiek richtte de woede tot arbiter Siemen Mulder. Peters blijft echter kalm. ,,Ik heb de beelden niet gezien, dus kan het niet veroordelen. Maar ik ga er van uit dat de VAR de goede beslissing neemt.”

De tweede helft trachtte Willem II de schade nog te beperken. Of zelfs recht te breien. Heerenveen maakte echter korte metten met die aspiraties. ,,Je staat achter dus je wilt wat doen. Je moet met zijn allen blijven knokken om in de wedstrijd te blijven, maar dat hebben we nagelaten. We zijn niet meer in de wedstrijd geweest.”

