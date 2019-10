Willem II-aanvoerder Peters blij met derbyzege: ‘We hebben een ploeg die voor elkaar vecht’

videoJordens Peters was zaterdagavond blij met de derbyzege van Willem II op RKC (2-1). De aanvoerder zag zijn ploeg een historische seizoensstart beleven, al werd het in Tilburg nog even onnodig spannend.

Ondanks een wervelende start, met twee snelle goals, kwam de overwinning nog even onder druk te staan, zag Peters. ,,Het tempo van de eerste helft hou je niet de hele wedstrijd vol. We zakten naarmate de eerste helft vorderde iets terug, maar hadden volledige controle. Twee goals moeten dan voldoende zijn, maar gezien de kansenverhouding hadden we de wedstrijd veel eerder af moeten maken.”

De attractieve speelwijze kost Willem II krachten, merkt Peters op. Zeker in het slot van de wedstrijd brak dat de Tricolores bij vlagen op. ,,We zetten hoog druk, veroveren veel ballen op de helft van de tegenstander en krijgen scoringskansen. We smijten met onze krachten en werden later in de wedstrijd daardoor slordig. Toen besloten we compacter te spelen, maar raakten we het initiatief kwijt.”

Willem II beleeft een geweldige seizoensstart. Daarnaast zijn de wedstrijden voor de neutrale toeschouwer een lust voor het oog. Peters heeft daarvoor een heldere verklaring. ,,We hebben een ploegje dat voor elkaar wil vechten. Bij een tegenslag geven we niet op, terwijl we ook moeite hebben een wedstrijd tijdig te beslissen. Maar bij Twente trekken we de overwinning over de streep en nu doen we dat weer. De ploeg verdient een compliment.”

