Willem II-aanvoerder Peters kritisch na zege in Sittard: ‘Hartstikke blij, maar het moet beter’

De driepunter werd gerealiseerd op een grasmat die door de regenval nauwelijks bespeelbaar was. Voor de camera's van FOX Sports reageerde Peters op de overwinning in Limburg, waarmee de neutrale toeschouwer vermaakt werd. ,,Je weet met zo'n veld, dat er van alles in een wedstrijd zal zitten. Het leverde een hoop strijd op.”

Peters temperde meteen de feestvreugde, na afloop van het duel. ,,Hoe we het de tweede helft doen, is niet goed. We zijn beter dan Fortuna, maar laten dat niet zien. We wonnen geen tweede ballen en gingen teveel op de klok kijken. Het was billenknijpen geblazen. De blijdschap is er niet minder om, maar het moet beter.”

De overwinning werd in het uitvak uitbundig gevierd. De fans van de Tilburgers kwamen ook zondagmiddag weer in grote getale mee. ,,Een uitvak met zoveel man... Ze steunen ons en dat hadden we vandaag nodig. Het geeft een energieboost op het einde.”