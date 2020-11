Willem II-aanvoerder Peters na nederlaag bij PSV: ‘Na interlandperiode ballen tonen en laten zien wie we zijn’

,,We hadden van tevoren een plan, maar dat was niet goed in uitvoering”, duidde Peters voor de camera's van FOX Sports na afloop de nederlaag. ,,Teveel ruimtes tussen de linies. Uiteindelijk wil je PSV, dat veel mensen in de as heeft, naar de zijkant dwingen. Daar je drukmoment creëren. Maar door deze grote afstanden hadden wij daar moeite mee.”

Pas na de tweede treffer van PSV, vlak voor de rust, gooide Willem II de schroom van zich af. Dat zag Peters ook. ,,Na de 2-0 beginnen we zelf pas te voetballen. En kregen we schietkansen, of eigenlijk meer halve mogelijkheden. Aan het einde van de eerste helft kwamen we beter in de wedstrijd.”

,,De tweede helft hebben we het omgezet. Dat deden we door overal één-op-één te gaan spelen. Daar is veel kracht en lef voor nodig, dat vond ik ons uitstralen”, zag Peters toch wat aanknopingspunten.

Door de nederlaag kent Willem II de op één na slechtste seizoenstart sinds de eeuwwisseling. De druk komt er langzaam op te staan, weet ook de ervaren captain. ,,Na de interlandperiode komen heel belangrijke wedstrijden voor ons aan. Dan moeten we ballen tonen en laten zien wie we zijn.”