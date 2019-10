Willem II-aanvoerder Peters: ‘Tegen Quick moet je het snel beslissen’

Willem II zonder Marios Vrousai en Pol Llonch

29 oktober Willem II moet het woensdagavond in het bekerduel met Quick nog stellen zonder Marios Vrousai en Pol Llonch. De Griekse middenvelder wordt nog geplaagd door een enkelblessure. De Spanjaard is na zijn gele kaart vorig seizoen in de bekerfinale tegen Ajax geschorst.