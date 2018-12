Willem II-aanvoerder Peters ziet terugkerend probleem: ‘Mentale weerbaarheid is heel matig’

De spelers van de Tilburgers werden beloond met een fluitconcert. Terecht volgens de aanvoerder, die reageerde bij FOX Sports. ,,Dat is meer dan terecht. Mensen kopen een kaartje en dan mogen ze je beoordelen. Ze steunen ons tijdens de wedstrijd, maar achteraf laten ze het blijken. En terecht.”

Lees ook Teleurstellend Willem II is ook effectief ADO niet de baas in eigen huis Lees meer

Over de wijze waarop Willem II speelde, was Peters ontevreden. ,,We krijgen makkelijk goals tegen. Ze komen drie of vier keer voor de goal en maken drie goals. Deels is dat efficiënt van ADO, maar deels ook slecht verdedigd. De verbetenheid zag ik bij hen meer.”

Dat Willem II zelden een achterstand om kan buigen, heeft volgens de aanvoerder ook met de mentale weerbaarheid te maken. ,,Die is heel matig. Als we winnen, of voorkomen, kunnen we mooi voetbal spelen. Alleen als het tegenzit, dan zijn er veel jongens die onder de ondergrens zakken.”