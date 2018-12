Willem II-aanvoerder Peters ziet terugkerend probleem: ‘Mentale weerbaarheid voor verbetering vatbaar’

De spelers van de Tilburgers werden beloond met een fluitconcert. Terecht volgens de aanvoerder. Over de wijze waarop Willem II speelde, was Peters ontevreden. ,,We krijgen makkelijk goals tegen. ADO heeft het op een slimme manier gedaan. Ze hebben ons aan de bal gelaten en gewacht op foutjes en counters. Die kwamen er.”

Dat Willem II zelden een achterstand om kan buigen, heeft volgens de aanvoerder ook met de mentale weerbaarheid te maken. ,,Die is voor verbetering vatbaar. ADO scoorde uit het niets en wij moesten erachteraan. We krijgen wel kleine kansjes, maar zijn niet effectief.”

Toch was het voor Peters ook een memorabele avond. Het was de eerste keer dat hij terugkeerde in de basis, na meer dan een jaar blessureleed. Goed was het gevoel echter niet. ,,Ik had me er wat anders bij voorgesteld. Los van deze wedstrijd ben ik ongelofelijk blij, maar na een 3-0 verlies heb ik weinig reden tot vreugde.”