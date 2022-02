Willem II-aanwinst Dammers: ‘Ik heb te weinig genoten van spelen tegen Zlatan op Old Trafford’

Dammers is gehaald om de defensie van Willem II te stutten, terwijl hij in de Feyenoord-jeugd spits was. ,,Die switch kwam eigenlijk door Fred Rutten, in 2014 trainer van Feyenoord”, legt de Willem II-aanwinst uit. ,,Hij zette me achterin. Ik moet eerlijk zeggen: in die tijd had ik als spits ook best wel wat moeite. Op trainingen liepen bijvoorbeeld verdedigers als Joris Mathijsen (nu technisch directeur van Willem II, red.) in m’n nek te hijgen, haha. Toen ik eind 2014 in de Europa League mocht invallen als verdediger, dacht ik: dit blijft mijn positie.”