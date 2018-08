Willem II-aanwinst Palacios in Tilburg aangekomen: benodigde papieren op zak

updateDiego Palacios, de linksback uit Ecuador die door Willem II gehuurd wordt van Aucas, is donderdag gearriveerd in Tilburg. Met de benodigde papieren.

Hij was afgereisd naar Lima, de hoofdstad van buurland Peru, om daar bij de Nederlandse ambassade op zijn papieren te wachten. Ecuador heeft een dergelijke voorziening niet. Met de papieren is hij donderdag aangekomen in Tilburg. Hij wordt donderdag ook medisch gekeurd. Wanneer alles in orde is, kan hij naar verwachting vrijdag meetrainen.

Dat hij de formaliteiten meteen bij een Nederlandse ambassade kan afwerken, betekent dat hij niet meer hoeft terug te keren naar zijn geboorteland. Voor 'Chiqui' Palacios, zoals hij bij Aucas genoemd werd, is het dan een kwestie van wennen en het tijdsverschil van zes uur snel proberen te overbruggen. Wedstrijdritme heeft hij genoeg, met 23 duels op het hoogste niveau in Ecuador in de benen.

Quote Deze verhuurpe­ri­o­de is voor mij een kans om sneller progressie te boeken. Diego Palacios. De negentienjarige Palacios, die in 2014 al eens op stage was bij Chelsea, wil bij Willem II zijn naam in Europa vestigen. ,,Deze verhuurperiode is voor mij een kans om sneller progressie te boeken", zo reageerde hij op zijn verhuizing naar de eredivisie. ,,Ik hoop veel te spelen, zodat ik een plek in de nationale selectie van Ecuador af kan dwingen."

Nationale ploeg

Een jaar of tien geleden was spelen in Europa bijna een garantie voor een oproep voor de nationale ploeg. In 2006 hadden 22 Ecuadoriaanse voetballers de oversteek gemaakt. Nu kan de nieuwe, oude bondscoach Hernan Dario Gomez kiezen uit 58 spelers. Hij moet snel zijn. Jeremy Sarmiento en Enrique Kike Saveiro hebben een dubbele nationaliteit en zitten al bij de jeugdselecties van respectievelijk Engeland en Spanje.

Quote Als hij dertig wedstrij­den in de eredivisie achter zijn naam heeft staan, zal dat de prijs flink opvoeren. Hugo Castañeira Bij Aucas onderkennen ze de toegevoegde waarde van spelen in Europa. De werkgever ziet het verblijf van een jaar van Palacios bij Willem II als een investering en neemt een flink deel van het verplichte salaris van 211.000 euro voor haar rekening. ,,De marktwaarde van Palacios is niet hoog zo aan het begin van zijn carrière. Als hij dertig wedstrijden in de eredivisie achter zijn naam heeft staan, zal dat de prijs flink opvoeren", weet manager Hugo Castañeira.

Geen optie tot koop

Het is de reden dat Aucas niet inging op het voorstel van Willem II om een 'optie tot koop' in de huurverbintenis op te nemen. Palacios tekende een contract tot 2023 bij de club, die de tijd heeft om een gunstig moment af te wachten om de linksback in de verkoop te doen.