Willem II-aanwinst Sigurgeirsson hoopt ‘Viva Runáldo’ ook in Tilburg te horen: ‘Mijn agressie is een kracht én een zwakte’

Meerveld twijfelge­val voor kraker bij FC Groningen, nieuwkomer Hilterman ‘heeft iets goed te maken’ bij Willem II

Willem II moet het zondagmiddag in het uitduel met FC Groningen mogelijk doen zonder spelmaker Ringo Meerveld. De 20-jarige aanvallende middenvelder was de afgelopen dagen ziek. Ook gaf trainer Reinier Robbemond een update over de inzetbaarheid van de nieuwe aanvallers Patrick Joosten en Jeredy Hilterman.