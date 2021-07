Willem II-aanwinst Ulrik Jenssen: een ‘fox in the box’ die groot durft te dromen

Op 21 mei plaatste de Deense club FC Nordsjaelland een afscheidsvideo voor Ulrik Yttergaard Jenssen op Twitter, vlak nadat bekend was geworden dat hij zijn aflopende contract niet zou gaan verlengen. Op de beelden waren geen fraaie tackles of spijkerharde duels te zien, maar doelpunten. ‘Fox in the box’, schreef de Deense club erbij. Een sluwe vos in de zestien, dus. Alsof er met Jenssen geen centrumverdediger, maar een regelrechte goalgetter vertrok.