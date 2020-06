Willem II-aanwinst Wriedt bij A-selectie Bayern München voor mogelijk kampioensduel

Robert Lewandowski en Thomas Müller ontbreken in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Het is nog onzeker of Serge Gnabry op tijd fit raakt. Wriedt bevestigde dat hij voor de wedstrijd van zaterdag (aanvang 18.30 uur) aan de A-selectie is toegevoegd.

Voor Wriedt wordt het zijn tweede wedstrijd dit seizoen bij de A-selectie. Op 18 augustus vorig jaar zat hij bij het 2-2 gelijke spel tegen Hertha BSC al op de bank in de Allianz Arena. Hij kreeg toen geen speeltijd. Mocht hij invallen, dan wordt het niet zijn debuut in de Bundesliga. Wriedt speelde op 25 november 2017 al eens 22 minuten in de hoofdmacht. Dat was in een uitwedstrijd tegen de tegenstander van zaterdag, Borussia Mönchengladbach.