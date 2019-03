Willem II - Ajax is al uitverkocht; Willem II - Fortuna bijna

Willem II speelt dit seizoen nog twee keer tegen Ajax. Naast de bekerfinale op 5 mei is er ook nog het competitieduel in Tilburg op 6 april (18.30 uur). Daarvoor zijn geen kaartjes meer verkrijgbaar; de wedstrijd is uitverkocht.

Ook bij de eerstvolgende thuiswedstrijd verwacht Willem II een vol stadion; dat is op zaterdag 30 maart (18.30 uur) tegen Fortuna Sittard. Voor dat duel zijn nog enkele honderden kaartjes beschikbaar. De Tricolores zijn na een moeizame seizoensstart inmiddels behoorlijk op dreef. Ze bereikten de bekerfinale en zijn na de uitzege bij Feyenoord (2-3) in het linkerrijtje van de eredivisie beland. Daardoor strijdt de ploeg van Adrie Koster op twee fronten voor een ticket voor Europees voetbal.

Europa

Bij winst in de bekerfinale tegen Ajax gaat Willem II sowieso Europa in. Winnen de Amsterdammers op 5 mei in de Kuip, dan moeten de Tricolores er voor zorgen dat ze bij de eerste acht ploegen eindigen op de ranglijst. Dat is genoeg voor deelname aan de play-offs met als inzet één plek in de voorronde van de Europa League.

Kaartverkoop bekerfinale

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de kaartverkoop voor de bekerfinale. Het enige dat bekend is, is dat beide finalisten de beschikking krijgen over 17.500 kaarten voor hun achterban. Willem II zegt nog niet aan te kunnen geven wanneer de kaartverkoop van start gaat en wat daarbij de procedure wordt.

Het resterende programma voor Willem II dit seizoen ziet er als volgt uit:

- zaterdag 30 maart: Willem II - Fortuna Sittard

- dinsdag 2 april: Heracles - Willem II

- zaterdag 6 april: Willem II - Ajax

- zondag 14 april: Willem II - PEC Zwolle

- zondag 21 april: Excelsior - Willem II

- donderdag 25 april: Willem II - PSV

- zondag 28 april: ADO Den Haag - Willem II

- zondag 5 mei: BEKERFINALE: Willem II - Ajax

- zondag 12 mei: Willem II - Emmen