Willem II bedankt supporters na flopseizoen: ‘Steun was ongelooflijk, onvoorwaardelijk en onmisbaar’

Willem II is (door de tranen heen) trots op - en dankbaar voor - de steun van de hondstrouwe achterban. Dat valt te lezen in een statement dat een paar dagen na de mislukte play-offconfrontatie met VVV-Venlo is gepubliceerd.

De club richt zich tot alle ‘trouwe Willem II’ers’ en stelt: ,,Niet promoveren is voor ons allen een enorme teleurstelling die we niet van de ene op de andere dag verwerken. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft was promotie via de play-offs ons nieuwe doel. Dat die route in de eerste play-offronde een abrupt einde kreeg, betekent dat onze promotiedroom van dit jaar op een pijnlijke manier uiteen is gespat.”

‘Voor veel Willem II’ers is clubliefde vanzelfsprekend’

Maar, zo zegt Willem II: er is ook ruimte voor trots, op iedereen die achter de Tricolores heeft gestaan. ,,In ons eigen stadion en op vreemde bodem was de steun van supporters en sponsors ongelooflijk, onvoorwaardelijk en onmisbaar. Voor veel Willem II’ers is clubliefde vanzelfsprekend. Wij beseffen goed hoe bijzonder het is dat supporters en sponsors, ongeacht niveau of resultaten, zich jaar in jaar uit aan de club verbinden en in voor- en tegenspoed het rood-wit-blauw steunen.”

Voor alles en iedereen is het nu een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen. ,,De afgelopen dagen hebben we vele verschillende berichten ontvangen. Emotionele reacties, kritische noten en hartverwarmende steunbetuigingen, ze zijn allemaal voortkomend uit de enorme betrokkenheid van supporters en sponsoren die ons erg dierbaar zijn. Willem II’ers, we zijn jullie erg dankbaar voor de onophoudelijke steun", zo wordt het statement afgesloten.

