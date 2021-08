Willem II bedingt optie tot koop bij huur van Roemeratoe

Roemeratoe, afkomstig uit Zeeland, doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, waar hij in december 2018 debuteerde in het eerste elftal dat toen in de eerste divisie uitkwam. Vorig seizoen speelde hij 30 eredivisiewedstrijden, waarvan 25 als basisspeler. Door de toegenomen concurrentie in Enschede viel hij nu echter buiten de boot bij de ploeg van trainer Ron Jans.