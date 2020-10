Willem II begint met veertien spelers en twee keepers aan nieuwe week

Willem II is met veertien spelers en twee keepers begonnen aan de trainingsweek die op zaterdag uitmondt in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Om uiteenlopende redenen ontbraken tien spelers op appel in de interlandweek, die zoals gebruikelijk voor een rommelig verloop op het trainingsveld zal zorgen.

Bij de tien afwezigen zaten de vijf internationals. Vangelis Pavlidis speelde zondagavond 83 minuten mee met Griekenland, dat Moldavië met 2-0 klopte. Sebastian Holmén moest bij Zweden, dat met 2-1 van Kroatië verloor, genoegen nemen met een plek op de bank. Beide spelers worden pas vrijdag weer op het trainingsveld verwacht. Woensdag om 20.45 uur spelen ze nog een interland. Pavlidis blijft in Athene om tegen Kosovo te spelen. Voor Holmén is Portugal de volgende bestemming.

Drie spelers komen dinsdag in actie en zullen donderdag weer bij de training zijn. Driess Saddiki was wegens een blessure niet inzetbaar voor Marokko bij de interland vorig week tegen Senegal. Hij is weer hersteld en kan mogelijk tegen Congo alsnog zijn debuut maken.

De verwachting is dat Görkem Saglam in Wolverhampton zeker speeltijd krijgt voor Jong Turkije, dat het opneemt tegen Jong Engeland. Hij zou dan definitief de Turkse voetbalnationaliteit krijgen. Mike Trésor werd door Jong België bij de 5-0 zege op Wales een helft gespaard en treedt dinsdagmiddag in Tiraspol aan tegen Jong Moldavië.

Meer afwezigen

Behalve de internationals ontbrak een vijftal spelers om andere redenen bij de groepstraining, terwijl Pol Llonch een looptraining afwerkte. Over de bezetting van de rechtsbackpositie, een hoofdpijndossier de laatste weken, hoeft trainer Adrie Koster zich geen zorgen meer te maken. Leeroy Owusu is helemaal hersteld van zijn hamstringblessure en weer aangesloten bij de groepstraining.

Dat geldt nog niet voor Freek Heerkens die ook maandagochtend een individuele training afwerkte. De verdediger uit Heeswijk heeft al weken last van een liesblessure. Ché Nunnely zit in de laatste fase van het herstel na zijn hamstringblessure. De verwachting is dat de buitenspeler in de loop van deze week bij de groep aan kun sluiten. Ook hij beperkte zich maandag tot loopoefeneningen.

Kabangu

Elton Kabangu wordt eind oktober weer op het trainingsveld verwacht. Zijn rentree op het veld valt misschien wel samen met die van Otschi Wriedt, die over twee weken weer wat vrijer kan bewegen. Robbin Ruiter was de vijfde afwezige. Hij werkte met fysiektrainer Chima Oneyike een training af. Later nam keeperstrainer Harold Wapenaar hem individueel onder handen. Als een reactie uitblijft sluit hij dinsdag weer aan voor de groepstraining.

Volledig scherm Robbin Ruiter (r) traint met fysiektrainer Chima Oneyike. © BD

Willem II, groepstraining: Zuijderwijk, Gladon, Köhn, Köhlert, Owusu, Yeboah, Nelom, Ryan, Schippers, Llonch, Van den Bogert, Peters, Romeny, Van der Heijden.

Keeperstraining: Brondeel, Van den Berg

Individuele training: Ruiter, Heerkens, Nunnely, Wriedt

Niet op het veld: Kabangu, Wriedt

Interlandverplichtingen: Saglam, Pavlidis, Saddiki, Trésor, Holmén.