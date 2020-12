Willem II begint na gelijkspel tegen Ajax hoopvol aan feestjaar met wedstrijden van de waarheid

Bekertoer­nooi ten einde voor strijdbaar Willem II na nederlaag tegen Vitesse

17 december De tweede ronde is dit seizoen het eindpunt voor Willem II in het toernooi om de KNVB beker. In Tilburg weerde de ploeg van Adrie Koster zich kranig, maar Vitesse bleek donderdagavond te sterk: 0-2.