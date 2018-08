Willem II begint zonder echte test aan competitie

Dimitris Kolovos, best bewaarde geheim van Willem II, wordt bijna onthuld

6:32 Willem II onthult vandaag tijdens de open dag mogelijk zijn tot op heden best bewaarde geheim. Dimitris Kolovos, al weken actief op het trainingsveld van de Tilburgse club, zal (indien hij fit is) eindelijk in een wedstrijd zijn opwachting maken. Met het Griekse Aris Saloniki als heel toepasselijke tegenstander.