Willem II beloont keeperstalent Schut (18) met nieuw contract

Schut begon met voetballen bij VV DBS uit Eindhoven, zijn geboorte- en woonplaats. Daarna maakte hij de overstap naar de Tilburgse jeugdopleiding, hij is inmiddels bezig aan zijn achtste seizoen bij Willem II. Op 15-jarige leeftijd tekende hij voor het eerst een contract bij de club, tot medio 2022. Die aflopende verbintenis is nu dus met twee jaar verlengd.

Dit seizoen is Schut de vaste keeper van de Onder-21, waarmee hij onlangs promoveerde naar Divisie 1. Ook zat hij in totaal twaalf keer op de bank bij het eerste elftal. Vorig seizoen al negen keer (onder meer tijdens PSV-uit, AZ-thuis en Ajax-uit), dit seizoen was hij thuis tegen FC Groningen en RKC Waalwijk en uit tegen AZ) onderdeel van de wedstrijdselectie.

‘Lekker in mijn vel’

,,Tijdens de momenten waarop ik bij het eerste elftal was, heb ik gezien wat je als prof ervoor moet doen en laten om fit te worden en te blijven", aldus Schut op de clubwebsite. ,,Vooral sinds vorig seizoen zit ik erg lekker in mijn vel. Mijn prestaties zijn steeds beter geworden en dat is goed voor mijn zelfvertrouwen. Door continu aandacht aan de details te blijven besteden, word ik iedere dag een beetje beter.”

Namens Willem II toont hoofd jeugdopleiding Bastiaan Riemersma zich eveneens content met de contractverlenging. ,,Maarten is op jonge leeftijd al een voorbeeld voor jongens binnen de opleiding. Hij gedraagt zich volwassen en begrijpt wat van hem gevraagd wordt om de kunnen slagen. Hij komt afspraken na, heeft zelfreflectie en investeert graag in zichzelf. Met zijn voetballende kwaliteiten en bepalende reddingen heeft hij een groot aandeel in de prestaties van zijn team.”