Willem II bereikt akkoord over tijdelijke salarisverlaging

De maatregel maakt deel uit van een collectief plan om de salarissen te verlagen. ,,Wij beseffen dat een dergelijk verzoek ook vraagt om zelf in de spiegel te kijken”, zegt algemeen directeur Martin van Geel op de website van de club . ,,Afgelopen seizoen heeft Willem II mede door de onvoorwaardelijke steun van supporters en sponsoren een geweldig seizoen gedraaid. Dan is het niet meer dan normaal dat we ook samen door deze moeilijke periode gaan. Het begrip overheerst en dat typeert de eensgezindheid binnen de club.”

Collectief buiten de lijnen

Volgens aanvoerder Jordens Peters heeft iedereen binnen het team er begrip voor dat spelers water bij de wijn moeten doen. ,,Dat we het daar met zijn allen snel over eens waren, dat tekent de spelersgroep en het sterke collectief dat we samen vormen. Dat toonden we afgelopen seizoen al op het veld en het is noodzakelijk en goed dat we dat in deze situatie ook buiten de lijnen doen.’