Willem II beslist over Queirós en hoopt donderdag nieuwe speler te presenteren

Zaterdag is de open dag van Willem II en het oefenduel met OFI Kreta. Dat is voorlopig de laatste wedstrijd voor de Tilburgse club op vrijdag 2 augustus in Zwolle aan de competitie begint. Voor die tijd moeten er nog bergen werk verzet worden. Vandaag valt er bijvoorbeeld een beslissing over verdediger João Queirós, die in Lissabon het verdict afwacht. De situatie is gecompliceerd. De linkspoot is twee jaar geleden gekocht door FC Köln, dat hem voor twee seizoenen aan Sporting Lissabon verhuurde. Willem II moet de eventuele kosten afzetten tegen andere opties die nog openstaan.