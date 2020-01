Willem II bevestigt interesse, maar wil Llonch niet kwijt aan Girona

Willem II bevestigt dat Girona Pol Llonch over wil nemen. De Spaanse club, die uitkomt in tweede liga, heeft zich donderdagavond gemeld en een bod op de 27-jarige middenvelder gedaan. Dat is door Willem II afgewezen.

,,Er is zeker nog geen akkoord. Wij willen in principe niemand tijdens deze winterse transferperiode kwijt en zeker ook Llonch niet", zegt technisch directeur Joris Mathijsen. De Tilburgse club is zelf in onderhandeling met Llonch over het openbreken en verlengen van diens contract. Hij kan zich tot 2023 aan Willem II binden.

De Spanjaard is een van de drijvende krachten achter het huidige succes van de Tilburgers. Hij maakte in 2018 de overstap van Wisla Krakow naar Willem II. Aanvankelijk was hij vooral een balafpakker. Maar hij heeft zich enorm verbeterd aan de bal. Llonch, die nog anderhalf jaar onder contract staat bij Willem II, speelde in de eerste competitiehelft 17 van de 18 wedstrijden.

Tussen 2015 en 2017 stond Llonch al op de loonlijst bij Girona, de nummer elf in La Liga 2. Hij gaf begin deze week aan open te staan voor een verlenging van zijn contract bij Willem II. Nu is de voetballer uit Sitges volgens de Spaanse media al rond met de club waar hij zo goed thuis is.

Mocht er al een overeenkomst met Girona liggen, dan heeft de Spaanse club tegen de regels gehandeld. Een club mag een speler met een doorlopend contract pas benaderen indien er een akkoord met diens werkgever is. Willem II is pas recentelijke op de hoogte gebracht.

Vorig seizoen was er bij het trainingskamp van Willem II in Marbella ook al opschudding rondom een Spaanse speler. Fran Sol bereikte in de badplaats overeenstemming met Dynamo Kiev en wilde er dolgraag naartoe. Willem II leek een overgang uit sportieve overwegingen aanvankelijk blokkeren totdat Alexander Isak zich als alternatief aandiende. Terug in Tilburg kreeg Sol alsnog toestemming voor zijn transfer.