Willem II bevestigt komst doelman Jorn Brondeel (26)

Willem II ziet talentvol­le Van de Blaak (15) tot medio 2023 bij PSV tekenen

29 juli PSV heeft woensdag de 15-jarige Emmanuel van de Blaak gecontracteerd. De verdediger komt over van Willem II en heeft een contract tot medio 2023 ondertekend. Hij geldt als een van de grote verdedigende talenten van Nederland. Verrassend is zijn komst en de ondertekening van een contract niet, aangezien in mei al bekend werd dat hij zou overstappen.