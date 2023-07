Willem II bevestigt komst Oostenrijkse verdediger Behounek

Willem II heeft de tweede versterking van deze zomer gepresenteerd. Zoals eerder gemeld komt centrale verdediger Raffael Behounek over van WSG Tirol. De 26-jarige Oostenrijker tekent een contract voor drie jaar in Tilburg.

Behounek was afgelopen seizoen een vaste waarde bij WSG Tirol, dat als zevende eindigde in de Oostenrijkse Bundesliga. De centrale verdediger was daarbij goed voor 194 balveroveringen, het meeste van alle veldspelers in de competitie.

Technisch directeur Teun Jacobs beschrijft met de woorden ‘leiderschap, fysiek sterk, coaching en karakter’ de ervaren verdediger. ,,Hij heeft veel duelkracht en is zowel aanvallend als verdedigend kopsterk. Met zijn kwaliteiten is hij dus een mooie aanvulling op de smaken waaruit we verdedigend kunnen kiezen”, aldus Jacobs op de clubsite van Willem II.

Ook Behounek kijkt uit naar zijn tijd in Tilburg: ,,Ja, het is een flinke stap en avontuur voor me, maar ik heb daar geen angst voor. Ik kies hier zelf heel bewust voor en verheug me erop om hier mijn draai te vinden”, spreekt de verdediger, die vrijdagmiddag op Nederlandse bodem landde en na een succesvolle medische keuring zijn handtekening zette onder een driejarig contract.

Na aanvaller Max de Waal is Behounek de tweede zomerse aanwinst voor Willem II. Centraal achterin moet de Oostenrijker de concurrentiestrijd aangaan met Freek Heerkens, Erik Schouten, Amine Lachkar en de vanuit de jeugd aangesloten Max Christoffel. Behounek gaat komend seizoen spelen met rugnummer 30.