Willem II bevestigt komst van vleugelaanvaller Nick Doodeman

Doodeman doorliep de jeugdopleiding van AZ, waar hij tot het beloftenteam kwam. Met Jong AZ werd de aanvaller in 2017 overtuigend kampioen van de Derde Divisie, in zijn lichting zaten spelers als Owen Wijndal, Teun Koopmeiners, Guus Til en Calvin Stengs. Waar die spelers uit dat kampioenselftal allemaal hun doorbraak beleefden in de eredivisie en zelfs allemaal Oranje-international werden, speelde Doodeman vooral in de Keuken Kampioen Divisie.

Hij stapte in de zomer van 2017 over naar FC Volendam, waar hij een zeer gewaardeerde kracht werd. In drieënhalf jaar tijd kwam hij tot 126 competitiewedstrijden, daarin was hij goed voor 26 goals en 43 assists. In 2018/19 werd hij in het vissersdorp door de supporters zelfs uitgeroepen tot Speler van het Jaar. In januari 2021 werd bekendgemaakt dat SC Cambuur hem in de zomer van datzelfde zou gaan overnemen, maar een week later meldden de Friezen dat ze Doodeman per direct zouden overnemen van FC Volendam.

In Leeuwarden wist hij echter nooit écht door te breken. Hij kwam in een halfjaar KKD en een jaar eredivisie tot 28 wedstrijden, één goal en vijf assists. De laatste keer dat Doodeman in de basis stond, was op 21 januari, tegen zijn oude club AZ. Daarna kwam hij nog in zes duels in actie, maar dat waren allemaal invalbeurten van maximaal een kwartier. Nu hoopt hij zijn carrière bij Willem II dus een boost te geven. Doodeman heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend.