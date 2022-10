Willem II biedt excuses aan voor slechte communicatie, club wilde ‘escalatie voorkomen’

Na meerdere ongeregeldheden rondom het uitvak besloot scheidsrechter Martin Pérez om de wedstrijd te staken. Vervolgens was het een uur lang totaal onduidelijk wat de bedoeling was. Spelers kwamen het veld op en gingen weer naar binnen, de ME ging het uitvak in, maar vervolgens duurde het erg lang voordat dat ontruimd was,. Ondertussen wist niemand in het stadion wat nou precies de bedoeling was. Het leidde tot grote vertwijfeling en irritatie bij alles en iedereen op de tribune.