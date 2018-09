Willem II biedt PSV alle ruimte: 6-1

Het was op dat moment al 2-0 voor de thuisploeg, die twee keer op doel had gemikt en beide keren raak. De 1-0 vloog via de hand van Willem II-keeper Timon Wellenreuther de kruising in, maar het schot van van Jorrit Hendrix leek toch houdbaar. En even later mocht de vrijgespeelde Steven Bergwijn de hoek uitzoeken vanaf rand zestienmeter, nadat Damil Dankerlui te makkelijk een duel met Angelino had verloren en Atakan Akkaynak te vroeg hapte bij een lichaamsbeweging van Bergwijn.