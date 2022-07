Willem II bikkelt tijdens geslaagd trainingskamp en blijft op zoek naar versterkingen: ‘We hebben een wensenlijstje’

Ondanks een 1-2 nederlaag tegen De Graafschap in het afsluitende oefenduel, kijkt Willem II-trainer Kevin Hofland met een goed gevoel terug op het trainingskamp. In de week waarin de Tilburgers fysiek verder werden klaargestoomd voor het nieuwe seizoen, kon de Tricolores stappen voorwaarts zetten. ,,De dynamiek in de groep is goed, dat is mooi om te zien.”