Willem II-blikvanger Trésor (21) blijft kalm in onstuimige zomer

Video Van look-a-li­ke van Ten Hag tot speciale spelersva­der: dit staat Willem II te wachten in Luxemburg

4 september Een aanvoerder die het gras maait en verhuurd blijkt te zijn, een trainer die veel gelijkenis vertoont met Erik ten Hag en Rangers FC als rode draad in het Europese voetbal. Dat zijn de geelzwarten van FC Progrès Niederkorn, de tegenstander van Willem II in de tweede voorronde van de Europa League. Het Brabants Dagblad ging een dagje langs in Luxemburg.