Willem II-captain Dammers: ‘Jammer dat supporters niks hebben geleerd van wat bij Feyenoord - Ajax is gebeurd’

Er was voor de tweede keer iets vanaf de tribune op het veld gegooid. ,,En de KNVB heeft duidelijk gecommuniceerd dat de wedstrijd dan definitief gestaakt wordt”, aldus de captain. ,,Wij wilden op zich wel verder, want we waren net op voorsprong gekomen en hadden geen zin om nog een keer terug te moeten voor dat resterende kwartier. Maar ik vind het wel te begrijpen dat de scheidsrechter de regels zo streng hanteert nu. Ik denk dat dit voor veel clubs wel een eye-opener is. Als we het verkloten, gaat dit vaker gebeuren.”

Na 70 minuten werd de wedstrijd voor de eerste keer gestaakt, omdat er een stuk vuurwerk op het veld was gegooid. ,,Toen moesten we de kleedkamer in en dat was eigenlijk in ons voordeel, want we zaten er niet echt lekker in toen. Maar we kwamen goed uit de kleedkamer en kregen toen die grote kans van Thijs Oosting, die hun keeper fantastisch pakt, Daar komt die corner uit waaruit we wel scoren.”

Dammers stapt met gemengde gevoelens de bus in. ,,We staan met 0-1 voor, maar voor het voetbal in het algemeen is dit natuurlijk wel een zwarte avond. Dat supporters niks leren van wat bij Feyenoord - Ajax is gebeurd, dat vind ik jammer. Dat het nu gelijk al weer gebeurt, is een trieste bedoening.”

Bekijk hier de reactie van Wessel Dammers.