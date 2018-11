Willem II-captain Heerkens na eerste overwinning sinds eind augustus: ‘Heel bizar potje’

Hij had na even op adem komen toch prima het vermogen om voor de camera van FOX Sports de wedstrijd terug te halen. ,,Zij hadden veel de bal, maar wij waren gevaarlijk op de counter. In de tweede helft weet je dat zij gaan stormen. Wij haalden het tempo uit het spel en daar reageert het publiek dan op. Het is jammer dan we vervolgens even naar de kant moesten, maar dat was de juiste beslissing van de scheidsrechter. Na de 1-3 kregen we een kans op de vierde, maar die maakten we niet en daarna wordt het toch nog even spannend”, vatte hij het duel goed samen.