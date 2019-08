Willem II-captain Peters: ‘Deze wedstrijden moeten we winnen als we een mooi seizoen willen draaien’

Willem II-aanvoerder Jordens Peters werd wel blij van de stand in de eredivisie direct na het duel met Emmen (2-1). De Tilburgers staan (voor even) bovenaan. ,,Dat was ook ons doel. Ja niet voor het seizoen hoor", aldus een lachende Peters voor de camera van FOX Sports.

Peters zag een spirit in zijn ploeg, maar ook een team dat nog slordig is in de afronding. ,,In de eerste helft kregen we een aantal kansen, als zo'n bal er dan in gaat maak je een verschil dat zij niet meer goed gaan maken. Dat gebeurt niet en dan krijg je zo'n penaltymoment.”

Vlak na de gelijkmaker van Emmen schoot Michael de Leeuw ook nog eens op de paal. ,,Maar daarna, vooral na onze goal, hebben we eigenlijk niks meer weggegeven. Het klinkt misschien arrogant, maar deze wedstrijden moeten we winnen als we een mooi seizoen willen draaien. Dit geeft in ieder geval veel vertrouwen.”