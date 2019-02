Willem II-captain Peters: ‘Hartverzakking telkens als de scheids met z'n hand naar zijn oor grijpt’

,,We hadden uitgebreid gejuicht, dan verwacht je toch dat er in Zeist inmiddels bekeken is of er iets mis was met die treffers. Maar twee keer stonden we allemaal al klaar voor de aftrap en moesten we nóg een tijdje wachten. Dan ga je toch denken dat er wat aan de hand is, ga je twijfelen. Je speelt dat doelpunt in je hoofd nog een keer af. En je kijkt elkaar aan: heb jij iets gedaan wat niet mocht? Als die scheidsrechter met z’n hand naar zijn oor grijpt, krijg je elke keer een hartverzakking. Terwijl er niks aan de hand was, zo bleek.”