Willem II-captain Peters over tweeluik met AZ: ‘Eerste tik is uitgedeeld, dit gevoel nemen we mee’

,,Met name in de eerste helft spelen we uitstekend”, zei hij voor de camera van FOX Sports. ,,Eigenlijk moeten we er meer maken, zodat het over is. Nu blijft het spannend.” De zege werd over de streep getrokken en daarmee kwam een eind aan een mindere reeks. ,,We hebben de laatste drie wedstrijden verloren, maar speelden telkens best aardig. Het was voor ons zaak om de wedstrijden net zo scherp te beginnen als we die wedstrijden eindigden.”